Україна потрапила в трійку країн світу з найвищою добовою смертністю від ковіду

Аня Мартинюк 21 жовтня 2021, 10:03

Поруч США та РФ.

Новину передає «Преса України».

За даними онлайн-сервісу Worldometers, 19 жовтня в Україні померло 495 хворих з коронавірусом. В результаті країна потрапила у трійку світових лідерів за добовою смертністю від цієї інфекції. Попереду США – 2005 смертей, і Росія – 1028 смертей.

Також Україна увійшла до п'ятірки країн, де вірус поширюється з найбільшою швидкістю. Рейтинг виглядає наступним чином: США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна.