Українські депутати розповіли, скільки платять за комуналку

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Суми вважають підйомними.
Новину передає «Преса України».
Журналісти видання «Страна» поцікавилися у депутатів ВРУ, скільки вони платять за комунальні послуги. Як виявилось, щомісяця на це вони витрачають близько 3000 гривень.
Народні обранці стверджують, що суми досить підйомні для них, зважаючи на депутатську зарплату. Разом з тим вони визнають, що при нинішніх розмірах пенсій та зарплат простих українців жити при таких рахунках за комуналку тяжко.
Депутат Дмитро Разумков уточнив, що до 3 тисяч гривень він платить за комунальні послуги у будинку.
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