Рейтинг Зеленського за місяць впав майже на 10%

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Бажаючих голосувати за нього все менше.
Новину передає «Преса України».
За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), за останній місяць рейтинг президента Володимира Зеленсього опустився майже на 10%. Так, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нього проголосували б трохи менше 25% українців. В середині вересня цей показник був близько 33%.
Опитування проходило 15-18 жовтня. У ньому взяли участь 1200 респондентів старше 18 років.
Також відомо, що 15,6% проголосували б за Петра Порошенка, 12,2% - Юлію Тимошенко, 9,4% - Юрія Бойка.
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