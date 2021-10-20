Рейтинг Зеленського за місяць впав майже на 10%

Аня Мартинюк 20 жовтня 2021, 12:59

Бажаючих голосувати за нього все менше.

Новину передає «Преса України».

За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), за останній місяць рейтинг президента Володимира Зеленсього опустився майже на 10%. Так, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нього проголосували б трохи менше 25% українців. В середині вересня цей показник був близько 33%.

Опитування проходило 15-18 жовтня. У ньому взяли участь 1200 респондентів старше 18 років.

Також відомо, що 15,6% проголосували б за Петра Порошенка, 12,2% - Юлію Тимошенко, 9,4% - Юрія Бойка.