NovuEye: почему он так популярен среди покупателей NovuMedical?

zmxn 19 жовтня 2021, 09:12

В ⅩⅪ веке стремительно развиваются технологии, в городах растёт количество новостроек, а участки природы становятся всё меньше. У людей значительно снизился иммунитет, в то время как число новых вирусов и заболеваний возросло. Население стало более подвержено аллергиям и простудам. Почему так происходит?

Из-за загрязненного воздуха, вредных веществ, которые в нём содержатся, организм больше получает положительно заряженных ионов, чем отрицательных. Их нехватка влияет на циркуляцию крови и газообмен в лёгких.

Недостаток магнитного поля Земли, которое улучшает кровоток и помогает восстанавливать нервную систему.

Сидячий образ жизни и частое пребывание в помещении развивают у человека хроническую усталость и депрессию.

Как оздоровить организм и сохранить его молодость придумали в Японии — стране долголетия, которая является одним из лидеров по продолжительности жизни. Её жители знают, что лучше заранее предупредить болезнь, чем лечить её. Именно поэтому японские и корейские ученые, совместно с компанией NovuMedical создали инновационное оборудование, в котором сохранили традиционные методы оздоровления. Одно из таких оборудований — NovuEye. Это массажно-тепловой прибор, который заботится о здоровье глаз и головы, включающий в себя:

Инфракрасное биорезонансное глубоко проникающее тепло — обеспечивает прогрев тканей на уровне, который необходим каждой клетке. Улучшает состояние крови, выводит токсины. 12 режимов акупрессуры — надавливание на биологически активные точки. 20 режимов низкочастотного вибрационного массажа, способствуют сокращению мышц. Музыку здоровья — 12 звуков природы, оказывают расслабляющий и успокаивающий эффект. Ионизацию, которая восполняет нехватку отрицательно заряженных ионов. Оздоровление с использованием уникального минерального сплава — НаноТурмалина, который способствует улучшению многих процессов. Включая налаживание естественного восстановления организма. Постоянное магнитное поле, повышает общий тонус организма.

Международная ассоциация NovuMedical рекомендует применять оборудование для оздоровления по Системе 5/95. Где 5 — это процент свободного времени, которое затрачивается на оздоровление организма, для того чтобы 95% времени наслаждаться жизнью. Это означает, что всего один час ежедневно необходимо уделять своему здоровью с NovuEye.

Согласно недавно проведенному опросу среди покупателей 91,4% однозначно отметили, что оборудование NovuEye от NovuMedical помогает улучшить зрение уже в первые два месяца использования.

Насыщение крови кислородом и нормализация количества отрицательных ионов может способствовать улучшению иммунитета и усилению стойкости к сезонным заболеваниям, что подтверждают многочисленные отзывы пользователей NovuEye. Также пользователи утверждают, что простуды теперь обходят их стороной, а плохое самочувствие беспокоит гораздо реже. Благодаря свойствам NovuEye и его положительному влиянию, он так популярен среди покупателей.