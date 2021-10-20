В Україні майже 19 тисяч нових ковідників

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Разом з тим побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 19 жовтня в Україні виявили 18 912 чоловік з коронавірусом. З них 1 447 дітей і 435 медиків. 18 жовтня фіксували 15 579 випадків зараження.
За минулу добу померли 495 осіб. На жаль, з початку епідемії в Укарїні померли 61 843 людини.
Також зазначається, що 8 207 903 українця зробили щеплення проти ковіду.
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