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В Україні майже 19 тисяч нових ковідників

Аня Мартинюк 20 жовтня 2021, 08:34
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В Україні майже 19 тисяч нових ковідників

Разом з тим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 19 жовтня в Україні виявили 18 912 чоловік з коронавірусом. З них 1 447 дітей і 435 медиків. 18 жовтня фіксували 15 579 випадків зараження.

За минулу добу померли 495 осіб. На жаль, з початку епідемії в Укарїні померли 61 843 людини.

Також зазначається, що 8 207 903 українця зробили щеплення проти ковіду.

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