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Смертність в Україні за рік зросла на 16,2%

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 11:50
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Смертність в Україні за рік зросла на 16,2%

Зафіксовано суттєве перевищення кількості померлих над числом живонароджених.

Новину передає «Преса України».

За даними Держстату, за січень-серпень 2021 року смертність в Україні зросла на 16,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З січня в Україні померли 439 430 осіб, що на 61 115 смертей більше, ніж за січень-серпень 2020 року. З початку року в Україні народилися 180 828 осіб. В 2020 році за той же період новонароджених було 193 138 осіб.

Так, фіксується суттєве перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 41 живонароджений. Міграційний приріст склав 12 713 осіб, а в минулому році - 6 759 осіб.

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