Смертність в Україні за рік зросла на 16,2%

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Зафіксовано суттєве перевищення кількості померлих над числом живонароджених.
Новину передає «Преса України».
За даними Держстату, за січень-серпень 2021 року смертність в Україні зросла на 16,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
З січня в Україні померли 439 430 осіб, що на 61 115 смертей більше, ніж за січень-серпень 2020 року. З початку року в Україні народилися 180 828 осіб. В 2020 році за той же період новонароджених було 193 138 осіб.
Так, фіксується суттєве перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 41 живонароджений. Міграційний приріст склав 12 713 осіб, а в минулому році - 6 759 осіб.
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