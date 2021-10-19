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У Житомирі знесли легендарну фабрику шкарпеток

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 10:15
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У Житомирі знесли легендарну фабрику шкарпеток

Тепер на місці цехів руїни.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Житомирі знесли панчішну фабрику, яка пережила розвал СРСР і виробляла відомі всій Україні шкарпетки під брендом «Легка хода». За даними місцевих ЗМІ, фабрику продали. Відомо, що приміщення фабрики і виробництво шкарпеток придбали різні покупці.

Так, виробництво переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики по вулиці Жуйко. Новим власником приміщень фабрики став «Епіцентр К». Останній й прийняв рішення знести фабрику.

До слова, панчішна фабрика в Житомирі працювала з 1935 року.

 

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