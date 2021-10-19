У Житомирі знесли легендарну фабрику шкарпеток

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Тепер на місці цехів руїни.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Житомирі знесли панчішну фабрику, яка пережила розвал СРСР і виробляла відомі всій Україні шкарпетки під брендом «Легка хода». За даними місцевих ЗМІ, фабрику продали. Відомо, що приміщення фабрики і виробництво шкарпеток придбали різні покупці.
Так, виробництво переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики по вулиці Жуйко. Новим власником приміщень фабрики став «Епіцентр К». Останній й прийняв рішення знести фабрику.
До слова, панчішна фабрика в Житомирі працювала з 1935 року.
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08:31: В Україні новий антирекорд за кількістю ковідних смертей
21:28: ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час
20:45: Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців
20:11: Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу
19:33: У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
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