У Житомирі знесли легендарну фабрику шкарпеток

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 10:15

Тепер на місці цехів руїни.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Житомирі знесли панчішну фабрику, яка пережила розвал СРСР і виробляла відомі всій Україні шкарпетки під брендом «Легка хода». За даними місцевих ЗМІ, фабрику продали. Відомо, що приміщення фабрики і виробництво шкарпеток придбали різні покупці.

Так, виробництво переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики по вулиці Жуйко. Новим власником приміщень фабрики став «Епіцентр К». Останній й прийняв рішення знести фабрику.

До слова, панчішна фабрика в Житомирі працювала з 1935 року.