Французька компанія випустить свою вакцину від ковіду

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 09:39

Маркетинговий хід – вона буде ефективнішою за Astrazeneca.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що французька біотехнологічна компанія Valneva провела третій етап випробувань вакцини від ковіду. Як зазначається, вона буде ефективнішою за AstraZeneca, адже уже демонструє куди більш високий рівень нейтралізують антитіл.

Вакцина має назву VLA2001 – вона викликає широкі Т-клітинні відповіді частини імунної системи, яка бере участь в тривалому імунітет.

Відомо, що у тестуванні вакцини брали участь 4012 осіб віком від 18 років. Наразі компанія чекає на отримання ліцензії для препарату.