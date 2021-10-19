Apple почне торгувати серветками

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 09:02

За 19 доларів.

Новину передає «Преса України».

Любителі продукції Apple зможуть протирати свої гаджети супер-серветкою від цього ж бренду. IT-гігант представив серветку разом з новими ноутбуками MacBook і навушниками AirPods 3. Презентація «особливої» серветки відбулася вчора, 18 жовтня.

Серветка виконана з м'якого, неабразивного матеріалу. Наразі її замовити можна на сайті Apple за 19 доларів.