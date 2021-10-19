Apple почне торгувати серветками

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За 19 доларів.
Новину передає «Преса України».
Любителі продукції Apple зможуть протирати свої гаджети супер-серветкою від цього ж бренду. IT-гігант представив серветку разом з новими ноутбуками MacBook і навушниками AirPods 3. Презентація «особливої» серветки відбулася вчора, 18 жовтня.
Серветка виконана з м'якого, неабразивного матеріалу. Наразі її замовити можна на сайті Apple за 19 доларів.
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08:31: В Україні новий антирекорд за кількістю ковідних смертей
21:28: ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час
20:45: Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців
20:11: Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу
19:33: У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
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