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Apple почне торгувати серветками

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 09:02
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Apple почне торгувати серветками

За 19 доларів. 

Новину передає «Преса України».

Любителі продукції Apple зможуть протирати свої гаджети супер-серветкою від цього ж бренду. IT-гігант представив серветку разом з новими ноутбуками MacBook і навушниками AirPods 3. Презентація «особливої» серветки відбулася вчора, 18 жовтня.

Серветка виконана з м'якого, неабразивного матеріалу. Наразі її замовити можна на сайті Apple за 19 доларів.  

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