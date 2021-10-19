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Понад півтисячі летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Станом на 19 жовтня в Україні плюс 15 579 осіб з ковідом. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. З них 1 309 дітей і 282 медиків.
Також було зафіксовано 538 смерті від ковіду. Це новий антирекорд.
За даними відомства, з початку прищеплювальної кампанії в Україні уколи отримали 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу - 8 065 760 людей.
08:31: В Україні новий антирекорд за кількістю ковідних смертей
21:28: ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час
20:45: Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців
20:11: Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу
19:33: У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
14:36: Азербайджан і Україна - економічний розвиток і співробітництво за 30 років незалежності. Досягнення та перспективи
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