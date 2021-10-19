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В Україні новий антирекорд за кількістю ковідних смертей

Аня Мартинюк 19 жовтня 2021, 08:31
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В Україні новий антирекорд за кількістю ковідних смертей

Понад півтисячі летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

Станом на 19 жовтня в Україні плюс 15 579 осіб з ковідом. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. З них 1 309 дітей і 282 медиків.

Також було зафіксовано 538 смерті від ковіду. Це новий антирекорд.

За даними відомства, з початку прищеплювальної кампанії в Україні уколи отримали 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу - 8 065 760 людей.

 

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