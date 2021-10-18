ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час

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Так, в Україні планують зберегти зимовий час.
Новину передає «Преса України».
Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що після переходу України в кінці жовтня на зимовий час, в ВРУ знову піднімуть питання скасування літнього часу.
«Я думаю, що після того як 30 жовтня Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути піднята», - заявив він.
Нагадаємо, саме Стефанчук є ініціатором законопроекту про скасування переведення годинника з метою збереження природнього для України часу.
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