ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 21:28

Так, в Україні планують зберегти зимовий час.

Новину передає «Преса України».

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що після переходу України в кінці жовтня на зимовий час, в ВРУ знову піднімуть питання скасування літнього часу.

«Я думаю, що після того як 30 жовтня Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути піднята», - заявив він.

Нагадаємо, саме Стефанчук є ініціатором законопроекту про скасування переведення годинника з метою збереження природнього для України часу.