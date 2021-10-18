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Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 20:45
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Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців

«Сюрприз» чекатиме в громадських місцях.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що працівники Держспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб разом з патрульними перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів українців. А саме з 21 жовтня.

У прес-службі МВС України повідомили цю інформацію, посилаючись на слова першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. Відомо, що перевірятимуть паперовий варіант сертифікату з тим, що є в додатку «Дія».

Так, поліція проситиме продемонструвати сертифікати під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків. Нагадаємо, за використання підроблених довідок та сертифікатів на українців чекає штраф до 850 грн або обмеження волі на строк до 2 років.

 

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