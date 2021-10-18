ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час 21:28
Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців 20:45
Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу 20:11
У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь 19:33
Азербайджан і Україна - економічний розвиток і співробітництво за 30 років незалежності. Досягнення та перспективи 14:36
Грета Тунберг заспівала 08:07
Херсонська область перейшла в «червону» зону карантину 12:17
Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України 10:54
Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова 12:19
«Сюрприз» чекатиме в громадських місцях.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що працівники Держспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб разом з патрульними перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів українців. А саме з 21 жовтня.
У прес-службі МВС України повідомили цю інформацію, посилаючись на слова першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. Відомо, що перевірятимуть паперовий варіант сертифікату з тим, що є в додатку «Дія».
Так, поліція проситиме продемонструвати сертифікати під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків. Нагадаємо, за використання підроблених довідок та сертифікатів на українців чекає штраф до 850 грн або обмеження волі на строк до 2 років.
21:28: ВРУ знову спробує скасувати переведення годинників в Україні на літній час
20:45: Поліція почне перевіряти справжність ковід-сертифікатів українців
20:11: Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу
19:33: У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
14:36: Азербайджан і Україна - економічний розвиток і співробітництво за 30 років незалежності. Досягнення та перспективи
08:07: Грета Тунберг заспівала
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.