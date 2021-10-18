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Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 20:11
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Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу

Moderna використали всю. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що Україна отримала більш 24,7 млн доз вакцин від ковіду. Наразі використано 12,3 млн доз.

У відомстві уточнили, що з початку пандемії в країну поставили 10,4 мн доз вакцини CoronaVac (в наявності 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (залишилося 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (залишилося 2,4 млн доз).

2 млн доз вакцини Moderna використано повністю. У МОЗ наголосили, що всі вакцини ефективно захищають від тяжкого перебігу хвороби, але тим не менше ні міністерство, ні держава, ні виробник вакцини відповідальність за наслідки використання препаратів не несе.

 

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