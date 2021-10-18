Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу 20:11
У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь 19:33
Азербайджан і Україна - економічний розвиток і співробітництво за 30 років незалежності. Досягнення та перспективи 14:36
Грета Тунберг заспівала 08:07
Херсонська область перейшла в «червону» зону карантину 12:17
Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України 10:54
Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова 12:19
Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня 10:39
Вино здорожчає аж на 34%.
Новину передає «Преса України».
На сайті Міністерства економіки з'явився проект постанови про підвищення мінімальних оптових і роздрібних цін на алкогольні напої. Зокрема, горілка і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) можуть подорожчати на 8,3%, віскі, ром і джин - на 8,4%, коньяк - на 4,8-8,3%, винна продукція - на 8,2 -34,2%.
Також зазначається, що підніметься мінімальна оптова ціна одного літра 100%-го спирту, який використовують для розрахунку розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки і ЛГВ. А саме до 368,84 гривень з ПДВ, роздрібна ціна підвищиться до 484,1 гривні.
20:11: Україна використала половину отриманих док вакцини від коронавірусу
19:33: У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
14:36: Азербайджан і Україна - економічний розвиток і співробітництво за 30 років незалежності. Досягнення та перспективи
08:07: Грета Тунберг заспівала
12:17: Херсонська область перейшла в «червону» зону карантину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.