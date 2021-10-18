У Кабміні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 19:33

Вино здорожчає аж на 34%.

Новину передає «Преса України».

На сайті Міністерства економіки з'явився проект постанови про підвищення мінімальних оптових і роздрібних цін на алкогольні напої. Зокрема, горілка і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) можуть подорожчати на 8,3%, віскі, ром і джин - на 8,4%, коньяк - на 4,8-8,3%, винна продукція - на 8,2 -34,2%.

Також зазначається, що підніметься мінімальна оптова ціна одного літра 100%-го спирту, який використовують для розрахунку розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки і ЛГВ. А саме до 368,84 гривень з ПДВ, роздрібна ціна підвищиться до 484,1 гривні.