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В Україні плюс чотири «червоні» зони епідемнебезпеки

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 08:59
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В Україні плюс чотири «червоні» зони епідемнебезпеки

Про це заявив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що ще чотири області України перейшли в режим «червоної» зони. Це Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 18 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки», - зазначив він.

Як відомо, раніше Херсонська область перейшла в червону зону карантину.

 

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