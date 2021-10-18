В Україні плюс чотири «червоні» зони епідемнебезпеки

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 08:59

Про це заявив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 жовтня, міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що ще чотири області України перейшли в режим «червоної» зони. Це Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 18 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки», - зазначив він.

Як відомо, раніше Херсонська область перейшла в червону зону карантину.