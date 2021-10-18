В Україні майже 10 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 08:33

У МОЗ закликають українців вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 17 жовтня в Україні виявили ще 9 524 людини з коронавірусом. З них 790 дітей та 122 медиків. 177 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірус померли.

Одужали за звітний період 3 421 особа.

Також зазначається, що 7 956 095 осіб було вакциновано. З них дві дози отримали 6 490 162 особи. У прес-службі МОЗ активно запевняють українців, що 97% госпіталізованих – це невакциновані люди.