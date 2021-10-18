Грета Тунберг заспівала

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 08:07

Еко-активістка виконала хіт 1980-х «Never Gonna Give You Up».

Новину передає «Преса України».

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг долучилася до гала-концерту, який пройшов в рамках акції Climate Live в Стокгольмі. Разом з іншим активістом Андреасом Магнуссоном 18-річна дівчина виконала хіт 80-х «Never Gonna Give You Up».

«Never Gonna Give You Up» - це дебютний сингл британського співака Ріка Естлі. Пісня про кохання, але чому екозахисники обрали саме її, невідомо.

«Ми хотіли зробити сюрприз іншим активістам, які так старанно працювали над цим концертом. Зрештою, ми ж просто підлітки, які жартують один з одним, а не просто розсерджені діти, якими нас часто зображують у ЗМІ», - заявила Тунберг.

Нагадаємо, мати Грети Тунберг Малена Ернман - оперна співачка.