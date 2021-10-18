Зеленський вперше прокоментував свої офшори

Аня Мартинюк 18 жовтня 2021, 07:31

Про ті, які йдеться в «досьє Пандори».

Новину передає «Преса України».

Через два тижні після публікації «досьє Пандори», де були викриті офшори чинного президента України володимира Зеленського, останній дав коментар з цього приводу. За його словами, у розслідуванні інформація не нова і ні він, ні співробітники «Кварталу 95» не відмивали гроші олігарха Ігоря Коломойського.

«Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 все те ж саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякої немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші" Квартал "отримував від "ПриватБанку", від Коломойського". Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки», - заявив Зеленський.

Заява прозвучала в передачі «Факти тижня» на телеканалі ICTV.