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На «межі» ще 4 області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону карантину. Тепер тут діють обмеження червоного рівня. Працювати в області зможуть заклади з усіма вакцинованим працівниками або ж за наявності довідок про одужання або при негативному ПЛР-тесті.
Банки, магазини, аптеки і ветаптеки, продовольчі магазини працюють без змін.
Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузин попередив, що на межі червоної зони знаходяться Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.
12:17: Херсонська область перейшла в «червону» зону карантину
10:54: Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України
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