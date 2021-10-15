Херсонська область перейшла в «червону» зону карантину

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 12:17

На «межі» ще 4 області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону карантину. Тепер тут діють обмеження червоного рівня. Працювати в області зможуть заклади з усіма вакцинованим працівниками або ж за наявності довідок про одужання або при негативному ПЛР-тесті.

Банки, магазини, аптеки і ветаптеки, продовольчі магазини працюють без змін.

Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузин попередив, що на межі червоної зони знаходяться Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.