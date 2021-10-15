Транспорт буде лише для вакцинованих – Ляшко

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 11:44

Ляшко підштовхує українців до вакцинації.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виступив в ефірі ТСН. Він попередив українців, що з 21 жовтня невакциновані мандрівники зможуть скористатися міжобласним автобусом або поїздом, пред’явивши ПЛР-тест, який діє 72 години.

«Самі по собі цифри інфікування не вказують ні про що, сьогодні ми говоримо про госпіталізацію. Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - невакцинованих. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідемнебезпеки», - зазначив Ляшко.

Таким чином він спонукає українців вакцинуватися проти ковіду, щоб зручно подорожувати країною.