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Транспорт буде лише для вакцинованих – Ляшко

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 11:44
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Транспорт буде лише для вакцинованих – Ляшко

Ляшко підштовхує українців до вакцинації.  

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виступив в ефірі ТСН. Він попередив українців, що з 21 жовтня невакциновані мандрівники зможуть скористатися міжобласним автобусом або поїздом, пред’явивши ПЛР-тест, який діє 72 години.

«Самі по собі цифри інфікування не вказують ні про що, сьогодні ми говоримо про госпіталізацію. Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - невакцинованих. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідемнебезпеки», - зазначив Ляшко.

Таким чином він спонукає українців вакцинуватися проти ковіду, щоб зручно подорожувати країною.

 

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