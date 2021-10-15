Транспорт буде лише для вакцинованих – Ляшко

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Ляшко підштовхує українців до вакцинації.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виступив в ефірі ТСН. Він попередив українців, що з 21 жовтня невакциновані мандрівники зможуть скористатися міжобласним автобусом або поїздом, пред’явивши ПЛР-тест, який діє 72 години.
«Самі по собі цифри інфікування не вказують ні про що, сьогодні ми говоримо про госпіталізацію. Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - невакцинованих. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідемнебезпеки», - зазначив Ляшко.
Таким чином він спонукає українців вакцинуватися проти ковіду, щоб зручно подорожувати країною.
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12:19: Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова
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