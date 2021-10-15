У королеви Єлизавети II визнали Крим російським

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Прес-служба королеви відповіла на лист кримських школярів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що британський королівський двір від імені королеви Єлизавети II відправив лист в окупований Севастополь. На ньому був напис «Севастополь, Росія». Про зраду повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.
За його словами, історія бере початок з того, що учні Малої академії наук Севастополя написали лист Єлизаветі II й отримали відповідь.
Як відомо, в кінці жовтня президент України Володимир Зеленський поїде з візитом до Лондона.
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