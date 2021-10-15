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У королеви Єлизавети II визнали Крим російським

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 11:12
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У королеви Єлизавети II визнали Крим російським

Прес-служба королеви відповіла на лист кримських школярів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що британський королівський двір від імені королеви Єлизавети II відправив лист в окупований Севастополь. На ньому був напис «Севастополь, Росія». Про зраду повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.

За його словами, історія бере початок з того, що учні Малої академії наук Севастополя написали лист Єлизаветі II й отримали відповідь.

Як відомо, в кінці жовтня президент України Володимир Зеленський поїде з візитом до Лондона.

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