МОЗ оновило коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 10:36

Сотні українців помирають від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 624 людини з коронавірусом. З них 1 177 дітей і 170 медиків. 202 людини з діагнозом коронавірусна інфекція померли.

Одужали за звітний період 4 591 українець.

Що стосується вакцинації, з початку прищеплювальної кампанії в Україні дві дози вакцини від ковіду отримали 6 364 933 особи.