МОЗ оновило коронавірусну статистику

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Сотні українців помирають від ковіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 624 людини з коронавірусом. З них 1 177 дітей і 170 медиків. 202 людини з діагнозом коронавірусна інфекція померли.
Одужали за звітний період 4 591 українець.
Що стосується вакцинації, з початку прищеплювальної кампанії в Україні дві дози вакцини від ковіду отримали 6 364 933 особи.
10:54: Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України
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