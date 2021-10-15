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МОЗ оновило коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 10:36
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МОЗ оновило коронавірусну статистику

Сотні українців помирають від ковіду.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 624 людини з коронавірусом. З них 1 177 дітей і 170 медиків. 202 людини з діагнозом коронавірусна інфекція померли.

Одужали за звітний період 4 591 українець.

Що стосується вакцинації, з початку прищеплювальної кампанії в Україні дві дози вакцини від ковіду отримали 6 364 933 особи.

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