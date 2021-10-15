Аеропорт «Київ» закриють на рік

Аня Мартинюк 15 жовтня 2021, 09:55

Аеропорт не працюватиме рік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що Київський аеропорт імені Сікорського «Жуляни» закриється на рік. А саме для проведення ремонтних робіт. Вони проводитимуться в 2024 році.

Відповідну інформацію надали в Avianews, посилаючись на главу ради директорів підприємства Дениса Костржевського. За його словами, у 2023 році відбудеться реконструкція аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів.

Керівництво також запланувало оновлення злітно-посадкової смуги.