Аеропорт «Київ» закриють на рік

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Аеропорт не працюватиме рік.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо, що Київський аеропорт імені Сікорського «Жуляни» закриється на рік. А саме для проведення ремонтних робіт. Вони проводитимуться в 2024 році.
Відповідну інформацію надали в Avianews, посилаючись на главу ради директорів підприємства Дениса Костржевського. За його словами, у 2023 році відбудеться реконструкція аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів.
Керівництво також запланувало оновлення злітно-посадкової смуги.
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