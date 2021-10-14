Правила успешного игрока для заработка на ставках

zmxn 13 жовтня 2021, 00:03

В беттинге есть плюсовые и минусовые участники. Люди делятся на тех, кто обыгрывает букмекерские конторы, и тех, кто им отдает большие суммы. В этой статье рассмотрим некоторые закономерности ставок, которые помогут новичкам стать профессионалами. Начнем с самого простого определения, букмекерская контора это — организатор азартных игр, в процессе которой клиент заключает пари на тот или иной исход в матче (победу хозяев, тотал больше или фору).

Научитесь находить завышенные коэффициенты

Большое количество игроков способны получать прибыль со ставок. Но есть и те, кто выбирает такие события, которые дают дополнительный выигрыш. Букмекерские конторы в своей линии время от времени допускают ошибку, выставляя завышенные коэффициенты. Успешные клиенты пользуются моментом и печатают на этом деньги. В длительной перспективе, выбирая такой подход, удается справляться с дисперсией и не только сохранить свой банкролл, но и существенно его увеличить.

В качестве примера рассмотрим встречу между сборными Италии и Австрии. Букмекеры были уверены в доминировании итальянцев и давали на не проигрыш австрийцев коэффициент больше 4–х. Но, если оценить предыдущийх результат Австрии в группе, разобрать сильные и слабые стороны в игре аутсайдера, можно было понять, что такая ставка имела особый потенциал. В итоге, Италия не добыла победу в основное время, и внимательные зрители сумели на этом заработать. Чтобы в будущем не терять возможности и находить завышенные коэффициенты, рекомендуем бесплатные прогнозы на спортивные события от команды профессионалов.

Освойте математику

Плюсовать можно, если изучить теорию вероятности и научиться применять ее на практике. Спортивное событие должно отвечать вашим ожиданияем. Если этого не происходит, возможно ставка не такая уж и выгодная. Для того, чтобы перевести коэффициент в процентную составляющую, используйте формулу: Вероятность = 100/коэффициент.

На условный хоккейный матч букмекер дает коэффициент 1.72 на П1 в матче и 2.11 на П2. 100/1.72=58.1% вероятность победы первой команды и 100/2.11=47.3% вероятность выигрыша второго коллектива. Если мы сложим оба показателя, то получим число 105.4%. Эти 5.4% будут маржей букмекера.Теперь нужно понять реальные шансы команд. Для этого распределяем 5.4% на два исхода по 2.7% и применяем к их шансам: 58.1-2.7=55.4% вероятность П1 и 47.3-2.7=44.67% на П2. Как только участник сделки произвел расчеты, он сверяет их с собственными предположениями. Например, игрок считает, что команда 1 выиграет с вероятностью 60%, значит ставка будет выгодной, а дополнительная прибыль составит 60-55.4=4.6%. Такой выбор пари можно считать успешным.

Ведите подробную отчетность

В большинстве случаев пользователи делают ставки на все подряд и не задумываются, что такой разброс по видам спорта и типам ставок забирает их прибыль. Они тратят много времени на выбор события, выбирают неверный размер ставки и даже не замечают ошибок. У любого сильного игрока есть железное правило, что все свои действия нужно фиксировать и стараться систематизировать. Для этого должна быть отчетность. Заведите гугл таблицу или просто записывайте все ставки в блокнот. Указывайте суммы, виды спорта и типы пари и тогда получится понять, где существует просадка.

Старайтесь получить прибыль в длительной перспективе

Каждый задается вопросом: «как обыграть букмекера в ставках на спорт»? Но почему-–то многие хотят это сделать за один день или в течение нескольких дней. На практике это не работает. Нужно помнить, что, применяя правильный подход, с одной игры можно заработать лишь небольшую часть от прибыли. Сумма ставок должна быть несколько процентов от банка, а так быстро раскрутиться нельзя. Зарабатывать нужно на дистанции.

Достаточно привести простой пример. Профи имеет ожидание в 70% побед. Но нет никакой гарантии, что он выиграет 7 пари из 10. Проиграть может как 1 ставка, так и 9. Но если дать дистанцию в 100 ставок, тогда у него будет гораздо больше шансов продемонстрировать свой класс и оформить 70 побед. Выигрывать можно, но исключительно на дистанции, где дисперсия не будет оказывать столь большого влияния.

Контролируйте риски

Задача игрока не играть слишком агрессивно, чтобы не рисковать большей частью своего банка за одну ставку. Возьмите за правило, что размер банкролла должен быть таким, чтобы хватило на 50–100 пари. В такой ситуации любой проигрыш не будет давить психологически и не станет решающим в вашей карьере. Всегда учитывайте размер коэффициента и оценивайте возможную прибыль. Когда ставите на маленькое значение, можно поставить чуть больше денег. Если коэффициент выше обычного — уменьшите размер ставки на 20–30%. В лучшем случае вы выиграете столько же, сколько и обычно за счет повышенного предложения, но если проиграете, сохраните третью часть от проигранной суммы. Пари не всегда может быть выгодным математически, но ставьте на них столько, сколько не будет жалко проиграть.

Сосредоточьтесь на одном виде спорта или турнире

По правилам профессионального беттинга не стоит распыляться на все виды спорта. Пользователь банально не сможет одновременно следить за всеми результатами, новостями и отслеживать статистику. Важно ориентироваться не только в составах, но и понимать текущие тренды. Это возможно, если игрок пристально следит за каким-то одним направлением.

На начальном этапе своей карьеры выбирайте одиночные виды спорта. Это позволит легче анализировать и не расширять влияние случайностей. В футбольном матче участвуют 11 игроков с каждой стороны, в теннисе всего 2. Логично, что предсказать действия двоих значительно проще, чем предсказать ошибки или героические действия целой толпы.

Пробуйте разные режимы

Не стоит ограничивать себя в действиях. В конторе есть несколько типов игры. Прематч создан для более планомерного и глубокого анализа, а лайв для динамичной игрыой. Пробуйте оба варианта, записывайте свои результаты и находите оптимальный для себя способ игры. Можно комбинировать оба режима. В Прематче делаете основную ставку, потом смотрите матч и страхуете при необходимости пари в лайве.

Выберите качественную букмекерскую контору

Играть стоит в проверенных организациях, которые ведут свою деятельность под легальной лицензией. Только так клиент гарантирует безопасность своего банкролла и не будет переживать, что нерадивый оператор не выплатит выигрыш. Обращайте внимание и на другие детали. Например, хорошая контора должна предлагать большой выбор событий, умеренную маржу и иметь положительные отзывы среди своих клиентов.

Контролируйте эмоции

Важно работать над психологией. Выигрыши, как и проигрыши не должны вводить в эйфорию или депрессию. Если не получается справиться с эмоциями, лучше в этот момент отказаться от совершения ставок. В противном случае вы рискуете проиграть еще больше, чем до этого. То же самое касается и удачной серии побед, это расслабляет и приводит к необоснованным действиям. Человеку кажется, что он способен выиграть при любых условиях, но на практике начинает терять деньги.

Мнение экспертов

На скрине представлена выжимка из одной статьи. Это в полной мере объясняет, почему некоторые люди не способны выигрывать. Их психология оставляет желать лучшего. Пользователь оказывается банально не готов к большим выигрышам. Но еще нужно уметь проигрывать, иначе игрок быстро выгорает. Чтобы заниматься беттингом, важна дисциплина и устойчивость. Запомните это и ваша игра станет более профессиональной во всех смыслах.

Главный редактор веб-сайта Betteam.pro Евгений Донсков: «Профессионалом нужно быть не только в ставках, но и в любом деле. Без этого начать играть в плюс невозможно. И если человек не обладает качествами профи, их нужно выработать и не отходить от них ни на шаг. Какие это критерии, каждый определяет для себя сам. Начните с малого, просто перестаньте ставить на все подряд. Игрок должен фильтровать свои действия, контролировать банкролл и избавиться от перепадов в настроении.».

Спортивный аналитик Дмитрий Сокирба: «В моем понимании пользователям не хватает терпения. Они хотят играть постоянно и не важно на каких матчах. Если научиться фокусировать внимание только на правильных видах спорта и событиях, тогда и результаты их ставок приобретут другой вид. Каждый способен изучить азы и стать профессионалом. Поставьте себе цель — зарабатывать деньги и думайте только об этом.».

Главные мысли для запоминания