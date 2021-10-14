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Найбільша італійська авіакомпанія збанкрутіла

Аня Мартинюк 14 жовтня 2021, 15:30
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Найбільша італійська авіакомпанія збанкрутіла

Alitalia возила Папу Римського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що найбільша італійська авіакомпанія Alitalia оголосила про банкрутство. В результаті функціонувати вона більше не буде.

Відомо, що послугами Alitalia користувався Папа Римський. В результаті з завтрашнього дня новим державним перевізником в Італії стане Italia Trasporto Aereo.

 

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