Найбільша італійська авіакомпанія збанкрутіла

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Alitalia возила Папу Римського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що найбільша італійська авіакомпанія Alitalia оголосила про банкрутство. В результаті функціонувати вона більше не буде.
Відомо, що послугами Alitalia користувався Папа Римський. В результаті з завтрашнього дня новим державним перевізником в Італії стане Italia Trasporto Aereo.
10:54: Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України
12:19: Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова
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