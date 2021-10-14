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На острові Хортиця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїде на острів Хортиця, де візьме участь в урочистих заходах на честь Дня захисників і захисниць України.
Відповідну інформацію надали у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації. Зеленський візьме участь у заходах, які пройдуть на території Національного заповідника. Варто зазначити, що в рамках урочистостей відбудеться прийняття присяги ліцеїстами.
Раніше Зеленський вітав українських військових зі святом. Він згадав усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Він також подякував захисникам країни за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
10:54: Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України
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