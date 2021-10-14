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Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України

Аня Мартинюк 14 жовтня 2021, 10:54
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Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України

На острові Хортиця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїде на острів Хортиця, де візьме участь в урочистих заходах на честь Дня захисників і захисниць України.

Відповідну інформацію надали у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації. Зеленський візьме участь у заходах, які пройдуть на території Національного заповідника. Варто зазначити, що в рамках урочистостей відбудеться прийняття присяги ліцеїстами.

Раніше Зеленський вітав українських військових зі святом. Він згадав усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Він також подякував захисникам країни за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

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