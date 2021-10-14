В Україні значно побільшало хворих на коронавірус

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Сотні летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що 13 жовтня в Україні виявили 16 309 нових ковідних хворих. З них 748 дітей і 368 медиків. На жаль, 412 пацієнтів з цим діагнозом померли. За весь період пандемії в Україні зафіксовано 59 935 смертей.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (1 665 осіб), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях», - йдеться в повідомленні.
Одужали за звітний період 7 630 осіб.
Також в МОЗ зазначили, що 7 774 486 осіб в Україні вакцинувалися. З них дві дози отримали 6 349 739 осіб.
10:54: Зеленський братиме участь в урочистостях на честь Дня захисників і захисниць України
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