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Він вивчає ситуацію.
Новину передає «Преса України».
Джерела в оточені колишнього депутата Олега Ляшка повідомили, що він має намір балотуватися у ВРУ по округу 206 в Чернігівській області, за яким до Ради зайшов нардеп Антон Поляков.
«Поки він вивчає ситуацію. Але дуже хоче піти. Багато чого буде залежати від того, кого виставлять "слуги" на цей округ. Вони вже почали кастинг кандидатів», - відзначило джерело.
За попередніми даними, довибори по 206 округу можуть бути призначені на березень 2022 року.
12:19: Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова
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13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
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