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Під Івано-Франківськом стався землетрус

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 11:46
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Під Івано-Франківськом стався землетрус

Магнітудою в два бали.

Новину передає «Преса України».

Головний центр спеціального контролю повідомив, що 12 жовтня вранці знаходився в Богородчанському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус. А саме на глибині п'яти кілометрів. Жителі регіону не відчули підземних поштовхів.

За словами експертів, протягом поточного року на території Богородчанського району було зареєстровано землетрус з магнітудою 2,3 бала. А саме в липні.

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