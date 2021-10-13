Під Івано-Франківськом стався землетрус

Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова 12:19
Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня 10:39
Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули 13:30
У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой» 11:45
МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду 09:46
Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити 09:07
На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною 12:55
Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації 10:09
«Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна 09:36
Магнітудою в два бали.
Новину передає «Преса України».
Головний центр спеціального контролю повідомив, що 12 жовтня вранці знаходився в Богородчанському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус. А саме на глибині п'яти кілометрів. Жителі регіону не відчули підземних поштовхів.
За словами експертів, протягом поточного року на території Богородчанського району було зареєстровано землетрус з магнітудою 2,3 бала. А саме в липні.
12:19: Олег Ляшко хоче зайняти в Раді місце померлого нардепа Полякова
10:39: Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.