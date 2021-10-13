Під Івано-Франківськом стався землетрус

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 11:46

Магнітудою в два бали.

Новину передає «Преса України».

Головний центр спеціального контролю повідомив, що 12 жовтня вранці знаходився в Богородчанському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус. А саме на глибині п'яти кілометрів. Жителі регіону не відчули підземних поштовхів.

За словами експертів, протягом поточного року на території Богородчанського району було зареєстровано землетрус з магнітудою 2,3 бала. А саме в липні.