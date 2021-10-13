Українські військові отримають премію 2 500 гривень

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З нагоди Дня захисників і захисниць.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що з нагоди Дня захисників і захисниць України військовослужбовці ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони отримають премію в розмірі 2500 гривень.
Нагадаємо, свято відзначають 14 жовтня. Міністр оборони України Андрій Таран підписав відповідне доручення. Уточнюється, що премія передбачена військовослужбовці, які не мають незнятих дисциплінарних стягнень.
10:39: Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
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