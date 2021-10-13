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Українські військові отримають премію 2 500 гривень

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 11:14
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Українські військові отримають премію 2 500 гривень

З нагоди Дня захисників і захисниць.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що з нагоди Дня захисників і захисниць України військовослужбовці ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони отримають премію в розмірі 2500 гривень.

Нагадаємо, свято відзначають 14 жовтня. Міністр оборони України Андрій Таран підписав відповідне доручення. Уточнюється, що премія передбачена військовослужбовці, які не мають незнятих дисциплінарних стягнень. 

 

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