Українські військові отримають премію 2 500 гривень

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 11:14

З нагоди Дня захисників і захисниць.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що з нагоди Дня захисників і захисниць України військовослужбовці ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони отримають премію в розмірі 2500 гривень.

Нагадаємо, свято відзначають 14 жовтня. Міністр оборони України Андрій Таран підписав відповідне доручення. Уточнюється, що премія передбачена військовослужбовці, які не мають незнятих дисциплінарних стягнень.