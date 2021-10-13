Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 10:39

Передчасно.

Новину передає «Преса України».

12 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що уряд звернеться до Міносвіти з рекомендацією перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня. Варто зазначити, що з 14 жовтня до 18 жовтня в Україні офіційні вихідні. Тому учні фактично підуть на канікули з 14 жовтня.

Ляшко тим часом наголошував, що через коронавірус канікули можуть затягнутися.

«Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а в подальшому будемо дивитися в залежності від епідситуації. Або рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо приймати інші рішення. Все буде залежати від ситуації, яку будемо фіксувати», - заявив він.

Міністр додав, що вчителів, які не вакцинувалися, будуть відсторонювати від роботи.