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Передчасно.
Новину передає «Преса України».
12 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що уряд звернеться до Міносвіти з рекомендацією перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня. Варто зазначити, що з 14 жовтня до 18 жовтня в Україні офіційні вихідні. Тому учні фактично підуть на канікули з 14 жовтня.
Ляшко тим часом наголошував, що через коронавірус канікули можуть затягнутися.
«Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а в подальшому будемо дивитися в залежності від епідситуації. Або рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо приймати інші рішення. Все буде залежати від ситуації, яку будемо фіксувати», - заявив він.
Міністр додав, що вчителів, які не вакцинувалися, будуть відсторонювати від роботи.
10:39: Українських школярів відправили на канікули з 14 жовтня
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
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