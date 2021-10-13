Нових заражених ковідом в Україні понад 16 000

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Лікарі також зафіксували майже півтисячі летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за 12 жовтня було виявлено 16 309 осіб з ковідом. Також 471 пацієнт з цим діагнозом помер.
Одужали за звітний період 6 462 людини, а з початку епідемії 2 297 899 людей. Відомо, що серед нових хворих 1 588 дітей і 288 медиків.
Також зазначається, що 7 688 564 особи отримали вакцину.
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
09:46: МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду
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