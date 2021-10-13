Нових заражених ковідом в Україні понад 16 000

Аня Мартинюк 13 жовтня 2021, 08:33

Лікарі також зафіксували майже півтисячі летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за 12 жовтня було виявлено 16 309 осіб з ковідом. Також 471 пацієнт з цим діагнозом помер.

Одужали за звітний період 6 462 людини, а з початку епідемії 2 297 899 людей. Відомо, що серед нових хворих 1 588 дітей і 288 медиків.

Також зазначається, що 7 688 564 особи отримали вакцину.