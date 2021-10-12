Українка стала директором італійського театру

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Мова йде про Оксану Линів.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українська диригентка Оксана Линів стала першою жінкою в Італії, якій запропонували стати музичним директором державного театру Teatro Comunale Bologna.
«Це був мій перший дебютний концерт в Італії, після якого поступила ось така пропозиція!» - зазначила вона.
До слова, муніципальний театр Болоньї був відкритий у 1763 році. За останні 50 років на керівній посаді театру були Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Гатт. Оксана Линів родом з Львівщини.
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
09:46: МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду
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