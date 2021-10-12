Українка стала директором італійського театру

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 14:03

Мова йде про Оксану Линів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українська диригентка Оксана Линів стала першою жінкою в Італії, якій запропонували стати музичним директором державного театру Teatro Comunale Bologna.

«Це був мій перший дебютний концерт в Італії, після якого поступила ось така пропозиція!» - зазначила вона.

До слова, муніципальний театр Болоньї був відкритий у 1763 році. За останні 50 років на керівній посаді театру були Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Гатт. Оксана Линів родом з Львівщини.