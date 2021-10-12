Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 13:30

Планові канікули мали стартувати 25 жовтня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про дострокові канікули для школярів з метою запобігання захворюваності на коронавірус.

«З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток», - заявив Марцінків.

За його словами, планові канікули мали розпочатися 25 жовтня. Мер наголосив, що передчасні канікули дозволять запобігти також сезонні хвороби.