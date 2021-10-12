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Планові канікули мали стартувати 25 жовтня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про дострокові канікули для школярів з метою запобігання захворюваності на коронавірус.
«З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток», - заявив Марцінків.
За його словами, планові канікули мали розпочатися 25 жовтня. Мер наголосив, що передчасні канікули дозволять запобігти також сезонні хвороби.
13:30: Івано-Франківські школярі достроково йдуть на канікули
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
09:46: МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду
09:07: Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити
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