Україна і ЄС підписали Угоду про відкрите небо

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 12:55

Угоду ще мають ратифікувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що Україна і Євросоюз підписали Угоду про спільний авіаційний простір. Подія відбулась в рамках саміту Україна-ЄС за присутності українського президента Володимира Зеленського, голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, посол Словенії в Україні Томаж Менцін і віце-президент Єврокомісії і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Документ ратифікують кожна держава - член ЄС та Україна. Угода передбачає, що будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Також європейські перевізники матимуть право літати на внутрішніх українських рейсах.