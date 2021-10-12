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Україна і ЄС підписали Угоду про відкрите небо

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 12:55
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Україна і ЄС підписали Угоду про відкрите небо

Угоду ще мають ратифікувати.  

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що Україна і Євросоюз підписали Угоду про спільний авіаційний простір. Подія відбулась в рамках саміту Україна-ЄС за присутності українського президента Володимира Зеленського, голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, посол Словенії в Україні Томаж Менцін і віце-президент Єврокомісії і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Документ ратифікують кожна держава - член ЄС та Україна. Угода передбачає, що будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Також європейські перевізники матимуть право літати на внутрішніх українських рейсах.

 

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