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У Києві анонсували скорий локдаун

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 12:19
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У Києві анонсували скорий локдаун

Але є альтернатива. 

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації заговорили про можливе оголошення локдауну у столиці. Єдиною альтернативою йому вважають швидку вакцинацію населення.

Про це заявила заступниця голови КМДА Анна Старостенко.

«Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає», - заявила Старостенко.

Наразі в Києві збільшують число пунктів вакцинації.

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