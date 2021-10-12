У Києві анонсували скорий локдаун

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 12:19

Але є альтернатива.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації заговорили про можливе оголошення локдауну у столиці. Єдиною альтернативою йому вважають швидку вакцинацію населення.

Про це заявила заступниця голови КМДА Анна Старостенко.

«Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає», - заявила Старостенко.

Наразі в Києві збільшують число пунктів вакцинації.