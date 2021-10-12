У Києві анонсували скорий локдаун

У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой» 11:45
МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду 09:46
Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити 09:07
На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною 12:55
Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації 10:09
«Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна 09:36
МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова 09:06
Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова 13:31
За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб 11:38
Але є альтернатива.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації заговорили про можливе оголошення локдауну у столиці. Єдиною альтернативою йому вважають швидку вакцинацію населення.
Про це заявила заступниця голови КМДА Анна Старостенко.
«Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає», - заявила Старостенко.
Наразі в Києві збільшують число пунктів вакцинації.
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
09:46: МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду
09:07: Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.