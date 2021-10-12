У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 11:45

43 депутати виступили з такою ініціативою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що депутати ВРУ пропонують ввести почесне звання «Батько-герой» за аналогом «Матері-героїні». Відповідний законопроект №6162 від 11 жовтня, підготувала група з 43 депутатів.

Серед ініціаторів лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, голова профільного Комітету парламенту з даного законопроекту Андрій Клочко.

До слова, раніше з відповідною ініціативою виступив в 2013 році позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко.