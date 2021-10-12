У Харкові п'яний на BMW протаранив багатоповерхівку

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Очевидно, оцінивши збитки, він вирішив покинути залізного коня.
Новину передає «Преса України».
За даними ЗМІ Харкова, водій BMW, будучи в стані алкогольного сп'яніння, врізався прямо в під'їзд багатоповерхового будинку. Відомо, що чоловік сам же й проживає в будинку, що на вулиці Танкопія.
Поліція повідомила, що горе-водій на машині пролетів через кущі і в'їхав в будинок, після чого оперативно зібрав речі і втік з місця аварії.
11:45: У Раді запропонували ввести в Україні почесне звання «Батько – герой»
09:46: МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду
09:07: Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити
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