У Харкові п'яний на BMW протаранив багатоповерхівку

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 11:10

Очевидно, оцінивши збитки, він вирішив покинути залізного коня.

Новину передає «Преса України».

За даними ЗМІ Харкова, водій BMW, будучи в стані алкогольного сп'яніння, врізався прямо в під'їзд багатоповерхового будинку. Відомо, що чоловік сам же й проживає в будинку, що на вулиці Танкопія.

Поліція повідомила, що горе-водій на машині пролетів через кущі і в'їхав в будинок, після чого оперативно зібрав речі і втік з місця аварії.