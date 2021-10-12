МОЗ назвало 6 головних протипоказань щодо вакцинації від ковіду

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Під «тиском» адвоката.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві охорони здоров'я неочікувано назвали перелік причин не вакцинуватися від коронавірусу. Вірніше, актуальні питання міністерству направив адвокат Ростислав Кравця. Так, у відповіді зазначено, що вакцинація протипоказана на тлі важких ускладнень від попередньої дози, алергічну реакцію на компоненти вакцини, у разі захворювань нервової системи, гідроцефалії та гідроцефального синдрому у ступені декомпенсації, епілепсії, епілептичного синдрому із судомами не рідше двох разів на місяць.
Ще одне протипоказання - гостре захворювання або загострення хронічного захворювання, вроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогамаглобулінемія, імуносупресивна терапія.
При цьому адвокат наголосив, що у МОЗ не стали пояснювати, чи бере на себе відповідальність держава за примусову вакцинацію в разі поствакцинальних ускладнень.
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