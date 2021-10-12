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Свою версію подій від озвучив журналістам.
Новину передає «Преса України».
Популярний український лікар Євген Комаровський відреагував на загадкову смерть нардепа Антона Полякова. За словами медіаперсони, ймовірно, народного обранця хотіли зганьбити і залякати, а не вбивати.
Комаровський наголосив, що метадон застосовують для лікування наркотичної залежності й практично усім відомо, що в комбінації з іншими препаратами він має побічні дії. Тому Поляков не став би його вживати з алкоголем.
«Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном - це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це - якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його лежачого в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити - це я допускаю», - додав Комаровський.
Нагадаємо, 33-річного нардепа Антона Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня.
09:07: Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити
12:55: На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
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