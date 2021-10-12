Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 09:07

Свою версію подій від озвучив журналістам.

Новину передає «Преса України».

Популярний український лікар Євген Комаровський відреагував на загадкову смерть нардепа Антона Полякова. За словами медіаперсони, ймовірно, народного обранця хотіли зганьбити і залякати, а не вбивати.

Комаровський наголосив, що метадон застосовують для лікування наркотичної залежності й практично усім відомо, що в комбінації з іншими препаратами він має побічні дії. Тому Поляков не став би його вживати з алкоголем.

«Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном - це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це - якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його лежачого в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити - це я допускаю», - додав Комаровський.

Нагадаємо, 33-річного нардепа Антона Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня.