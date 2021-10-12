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Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 09:07
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Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити

Свою версію подій від озвучив журналістам. 

Новину передає «Преса України».

Популярний український лікар Євген Комаровський відреагував на загадкову смерть нардепа Антона Полякова. За словами медіаперсони, ймовірно, народного обранця хотіли зганьбити і залякати, а не вбивати.

Комаровський наголосив, що метадон застосовують для лікування наркотичної залежності й практично усім відомо, що в комбінації з іншими препаратами він має побічні дії. Тому Поляков не став би його вживати з алкоголем.

«Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном - це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це - якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його лежачого в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити - це я допускаю», - додав Комаровський.

Нагадаємо, 33-річного нардепа Антона Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня.

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