В Україні плюс 11 996 ковідних хворих

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На жаль, побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за останню добу виявили 11 996 людей з коронавірусною інфекцією. З них 1 262 дітей і 227 медиків. 352 людини померли.
Одужали за звітний період 5 419 осіб .
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано в Харківській (1 502 особи), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях», - йдеться в повідомленні.
До слова, в Україні 7 609 049 чоловік зробили щеплення від ковіду.
09:07: Комаровський вважає, що Полякова хотіли зганьбити, а не вбити
12:55: На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
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