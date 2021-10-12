В Україні плюс 11 996 ковідних хворих

Аня Мартинюк 12 жовтня 2021, 08:33

На жаль, побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за останню добу виявили 11 996 людей з коронавірусною інфекцією. З них 1 262 дітей і 227 медиків. 352 людини померли.

Одужали за звітний період 5 419 осіб .

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження зареєстровано в Харківській (1 502 особи), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях», - йдеться в повідомленні.

До слова, в Україні 7 609 049 чоловік зробили щеплення від ковіду.