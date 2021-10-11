Нобелівську премію з економіки поділили три вчених

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 14:02

За революцію в дослідженнях.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що канадсько-американський економіст Девід Кардом і дослідники США Джошуа Ангрістом і Гвідо Імбенсом розділили між собою Нобелівську премію з економічних наук. Всі троє показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів.

В результаті їх підхід зробив революцію в емпіричних дослідженнях. Уточнюється, що Кард удостоєний премії за «емпіричний внесок в економіку праці», а Ангріст і Імбенс – «за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків».