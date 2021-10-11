Нобелівську премію з економіки поділили три вчених

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За революцію в дослідженнях.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що канадсько-американський економіст Девід Кардом і дослідники США Джошуа Ангрістом і Гвідо Імбенсом розділили між собою Нобелівську премію з економічних наук. Всі троє показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів.
В результаті їх підхід зробив революцію в емпіричних дослідженнях. Уточнюється, що Кард удостоєний премії за «емпіричний внесок в економіку праці», а Ангріст і Імбенс – «за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків».
12:55: На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
09:36: «Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
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