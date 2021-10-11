Дощі з‘являються поступово в Україні – синоптик

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 13:31

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що з другого робочого дня тижня, 12 жовтня, дощі періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину.

За прогнозом Діденко, у Карпатах дощ переходитиме часом у сніг.

«Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, на високогір’ї до 5 морозу, вдень в Україні передбачається +9+13 градусів, у східних областях та на південному сході +10+16 градусів», - додала вона.

У Києві вдень +11+14 градусів, без опадів.