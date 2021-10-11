Дощі з‘являються поступово в Україні – синоптик

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 жовтня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що з другого робочого дня тижня, 12 жовтня, дощі періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину.
За прогнозом Діденко, у Карпатах дощ переходитиме часом у сніг.
«Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, на високогір’ї до 5 морозу, вдень в Україні передбачається +9+13 градусів, у східних областях та на південному сході +10+16 градусів», - додала вона.
У Києві вдень +11+14 градусів, без опадів.
12:55: На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
09:36: «Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
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