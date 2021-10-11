Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною
  • В Ісландії припинили вакцинувати препаратом Moderna
  • У таксі помер нардеп Антон Поляков

Дощі з‘являються поступово в Україні – синоптик

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 13:31
Версія для друку
Дощі з‘являються поступово в Україні – синоптик

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що з другого робочого дня тижня, 12 жовтня, дощі періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину.

За прогнозом Діденко, у Карпатах дощ переходитиме часом у сніг.

«Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, на високогір’ї до 5 морозу, вдень в Україні передбачається +9+13 градусів, у східних областях та на південному сході +10+16 градусів», - додала вона.

У Києві вдень +11+14 градусів, без опадів.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції