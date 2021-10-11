На похоронах Полякова стався конфлікт між його співмешканкою та дружиною

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 12:55

Квіти, які принесла Ганна Скороход, прибрали з труни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, у будівлі Чернігівської філармонії проходить прощання з загиблим нардепом «За майбутнє» Антоном Поляковим. За даними журналістів, між дружиною депутата та колегою Полякова, з якою він жив, відбувся конфлікт.

Так, вдова Галина запитала у Ганни Скороход, як та посміла прийти на прощання. Також матір Полякова забрала з труни квіти, які та принесла.

Нагадаємо, нардеп Антон Поляков, який критикував владу, загадково помер вночі 8 жовтня в Києві. У нього залишилися дві дочки.