Статуї Джона Леннона знайшли нове місце у Лондоні

Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації 10:09
«Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна 09:36
МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова 09:06
Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова 13:31
За добу вакцинованих проти ковіду українців побільшало на 149 тисяч осіб 11:38
Депутати вибачилися перед Разумковим за вимушене голосування проти нього 08:30
Мінус один ворог, все добре – «Слуга народу» Третьякова висловилась про Полякова 12:45
Суддя Печерського райсуду випустила мажора-вбивцю на свободу й тепер має квартиру 11:37
За два тижні поліція склала понад 12 тисяч постанов через відсутність маски 10:55
Тепер з Ленноном можна сфотографуватися на вулиці Карнабі у Лондоні.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні в Лондоні перенесли відому статую Джона Леннона в натуральну величину. Вона має назву «Imagine» й знайти її тепер можна на вулиці Карнабі.
Створена в 2009 році відомим американським/британським скульптором, поетом, драматургом, автором текстів, прозаїком та актором, Лоуренсом Голофценером, який, на жаль, помер у 2017 році у віці 91 року, скульптура перенесена на нове місце - за межі всесвітньо відомого лондонського магазину Liberty.
Приголомшлива бронзова статуя Леннона, з розпростертими руками, нахиленою головою вгору і схрещеними ногами на лавці, не могла б бути більш підходящою для Карнабі-стріт - місця, куди «Бітлз» часто їздили.
Скульптура дасть відвідувачам чудову можливість фотографуватись з одним із найвідоміших британських музикантів у світі.
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
09:36: «Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
13:31: Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.