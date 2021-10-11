Статуї Джона Леннона знайшли нове місце у Лондоні

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 10:46

Тепер з Ленноном можна сфотографуватися на вулиці Карнабі у Лондоні.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні в Лондоні перенесли відому статую Джона Леннона в натуральну величину. Вона має назву «Imagine» й знайти її тепер можна на вулиці Карнабі.

Створена в 2009 році відомим американським/британським скульптором, поетом, драматургом, автором текстів, прозаїком та актором, Лоуренсом Голофценером, який, на жаль, помер у 2017 році у віці 91 року, скульптура перенесена на нове місце - за межі всесвітньо відомого лондонського магазину Liberty.

Приголомшлива бронзова статуя Леннона, з розпростертими руками, нахиленою головою вгору і схрещеними ногами на лавці, не могла б бути більш підходящою для Карнабі-стріт - місця, куди «Бітлз» часто їздили.

Скульптура дасть відвідувачам чудову можливість фотографуватись з одним із найвідоміших британських музикантів у світі.