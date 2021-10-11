Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 10:09

Італійці наполягають, що урядова система не є адекватною.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні італійці знову вийшли на вулиці з протестами проти введення урядом системи огляду здоров'я, відомої як «GreenPass». Починаючи з 15 жовтня, усі державні та приватні працівники повинні мати цифровий медичний сертифікат на COVID-19. В інакшому випадку їм загрожуватиме штраф та втрата роботи.

Тим часом уряд стверджує, що сертифікат необхідний для запобігання більшій кількості смертей від пандемії та є необхідним кроком у протистоянні надзвичайній ситуації зі здоров'ям.

Відомо, що у Римі відбулися зіткнення між протестантами та поліцією. Правоохоронці навіть били людей палицями. 12 людей заарештували. До слова, Італія досягла мети повністю вакцинувати 80 відсотків населення у віці від 12 років від COVID-19. Так, вакциновані 43 229 551 людина.