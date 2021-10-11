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Італійці наполягають, що урядова система не є адекватною.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні італійці знову вийшли на вулиці з протестами проти введення урядом системи огляду здоров'я, відомої як «GreenPass». Починаючи з 15 жовтня, усі державні та приватні працівники повинні мати цифровий медичний сертифікат на COVID-19. В інакшому випадку їм загрожуватиме штраф та втрата роботи.
Тим часом уряд стверджує, що сертифікат необхідний для запобігання більшій кількості смертей від пандемії та є необхідним кроком у протистоянні надзвичайній ситуації зі здоров'ям.
Відомо, що у Римі відбулися зіткнення між протестантами та поліцією. Правоохоронці навіть били людей палицями. 12 людей заарештували. До слова, Італія досягла мети повністю вакцинувати 80 відсотків населення у віці від 12 років від COVID-19. Так, вакциновані 43 229 551 людина.
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
09:36: «Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
13:31: Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова
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