«Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 09:36

Як відомо, справу за його участю активно «заминають».

Новину передає «Преса України».

У Трускавці, де збирались «Слуги народу», нардепи пожартували з колеги Олександра Трухіна. Як відомо, 23 серпня сталася аварія з автомобілем нардепа Трухіна. У пригоді постраждали водій і пасажир іншого авто. Одним з постраждалих виявився глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Трухін намагався відмовчуватися з приводу події.

Так, на вечірці в Трускавці «слуги» показали на екрані листування у партійному чаті, де тролять Трухіна. Перший помічник президента України Сергій Шефір питав, чи може його хтось підвезти до Трускавця, якраз визвався допомогти Трухін. Шефір вирішив проігнорувати ініціативу і перепитав: «Що, ніхто?».