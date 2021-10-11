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Як відомо, справу за його участю активно «заминають».
Новину передає «Преса України».
У Трускавці, де збирались «Слуги народу», нардепи пожартували з колеги Олександра Трухіна. Як відомо, 23 серпня сталася аварія з автомобілем нардепа Трухіна. У пригоді постраждали водій і пасажир іншого авто. Одним з постраждалих виявився глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Трухін намагався відмовчуватися з приводу події.
Так, на вечірці в Трускавці «слуги» показали на екрані листування у партійному чаті, де тролять Трухіна. Перший помічник президента України Сергій Шефір питав, чи може його хтось підвезти до Трускавця, якраз визвався допомогти Трухін. Шефір вирішив проігнорувати ініціативу і перепитав: «Що, ніхто?».
10:09: Італія у вогні – Люди активно протестують проти ковід-сертифікації
09:36: «Слуги народу» висміяли криваву ДТП за участю нардепа Трухіна
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
13:31: Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова
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