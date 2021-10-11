МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова

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Їх всього дві.
Новину передає «Преса України».
Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що є дві версії загибелі нардепа Антона Полякова. Так, судово-медичні експерти виявили в його організмі алкоголь і метадон. Спільний вплив речовин привів до смерті 33-річного нардепа.
Поліція вважає, що метадон Поляков міг прийняти сам або ж його отруїли.
«Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень», - додав Шевченко.
Тому слідство розглядає дві версії – вбивство й не вбивство.
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