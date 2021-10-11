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В Україні 207 нових ковідних жертв

Аня Мартинюк 11 жовтня 2021, 08:32
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В Україні 207 нових ковідних жертв

Нових хворих 8 832 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що днем раніше в Україні виявили 8 832 людини з коронавірусом. На жаль, 207 осіб померли. У  прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що одужали за звітний період 2 053 людини.

Відомо, що серед нових хворих 1 553 дітей і 431 медик.

Найбільше нових хворих в Харківській області - 1 419, Дніпропетровській області – 765.

 

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