В Україні 207 нових ковідних жертв

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Нових хворих 8 832 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що днем раніше в Україні виявили 8 832 людини з коронавірусом. На жаль, 207 осіб померли. У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що одужали за звітний період 2 053 людини.
Відомо, що серед нових хворих 1 553 дітей і 431 медик.
Найбільше нових хворих в Харківській області - 1 419, Дніпропетровській області – 765.
09:06: МВС назвало остаточні версії загибелі депутата Полякова
13:31: Журналісти звернули увагу на нестиковки у справі про смерть нардепа Полякова
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