Нова пошта змінила тарифи на доставку

Аня Мартинюк 09 жовтня 2021, 14:07

На цей раз з зарубіжних інтернет-магазинів.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нової пошти повідомили, що з 7 жовтня тарифи на послугу NP Shopping, тобто доставку з магазинів США, Китаю, Туреччини, Німеччини, Польщі і Великої Британії, змінюються.

Так, доставка стає дешевше, якщо вага відправлення збільшується. Для прикладу, доставка посилки з американського інтернет-магазину вагою до 1 кг обійдеться в 5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг - 3,80 доларів, а посилки вагою понад 5 кг доставлятимуться за 3,6 доларів за півкілограма.