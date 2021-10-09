Нова пошта змінила тарифи на доставку

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На цей раз з зарубіжних інтернет-магазинів.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Нової пошти повідомили, що з 7 жовтня тарифи на послугу NP Shopping, тобто доставку з магазинів США, Китаю, Туреччини, Німеччини, Польщі і Великої Британії, змінюються.
Так, доставка стає дешевше, якщо вага відправлення збільшується. Для прикладу, доставка посилки з американського інтернет-магазину вагою до 1 кг обійдеться в 5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг - 3,80 доларів, а посилки вагою понад 5 кг доставлятимуться за 3,6 доларів за півкілограма.
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